Başkan Yüce'den Marmara Depremi mesajı Açıklaması
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Başkan Yüce'den Marmara Depremi mesajı Açıklaması

Başkan Yüce'den Marmara Depremi mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yılında mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yılında mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, deprem gecesi yaşadığı binanın tuzla buz olduğunu, kendi ailesinin de bu acıyı bizzat yaşadığını belirtti.

O gece ilk kez cenaze kuyrukları oluştuğuna şahit olduğunu anlatan Yüce, "Asrın depremi" olarak ifade ettiği felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

O gece, deprem olduğu anlarda hissettiklerinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini dile getiren Başkan Yüce, "17 Ağustos gecesi, çok zor bir geceydi. O acıyı, bizzat yaşayanlardan biri de ben ve ailemdi. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde inanılmaz bir sarsıntı oldu, kıyametin koptuğunu zannettik. Bu anlarda bir insanın yaşadığı duygular ve aklından geçenler kelimelerle ifade edilemez. Erenler belediye başkanıydım, evim yıkıldı. Her yer patlamıştı ancak Allah bizi korudu. O gece işittiğimiz feryatlar, gözlerimizle gördüğümüz acılar tarif edilemezdi. Biz hayatımız boyunca çok kuyruk görmüştük ancak o gece ilk kez cenaze kuyrukları oluştuğuna şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Yüce, depremin acılarının ilk günkü gibi yüreklerde hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz 17 bin 480 vatandaşımızın acısı, hala yüreğimizde. O günkü gibi yüreğimiz parçalansa da güçlü olmalıyız. Çok güçlü davranıp, yeni felaketlere karşı kendimizi savunmalıyız. Biz biliyoruz ki deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Biz afetlere karşı hazır olabilmek için, gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. Sakaryamız bir daha o kara günleri yaşamasın diye, riskleri ölçüyor ve şehrimizi buna göre yeniden inşa ediyoruz. Yaşadığımız acıları unutmuyor, başımızı yastığa her koyduğumuzda kaybettiklerimizi hatırlıyoruz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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