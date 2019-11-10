Başkan Yüce'den fidan ve ağaç kampanyasına davet

10.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:33

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen 11 milyon fidan, 11 milyon ağaç kampanyasına katılmaya tüm vatandaşları davet etti.



11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de şehrin 36 farklı noktasında dikimlerin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Bizde Ferizli'de olacağız. İstihkam Tepe'de ağaçları toprakla buluşturacağız. 9.45'te de etkinlik alanına Demokrasi Meydanı'ndan araçlarımız kalkacak. Tüm vatandaşlarımızı bu özel kampanyaya katılmaya, geleceğe nefes olmaya davet ediyorum" dedi.



Başkan Ekrem Yüce, "Ülkemizin tamamında 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla gerçekleştirilecek kampanyayı daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Sakarya için çok anlamlı buluyor, hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin 2023 noktasında şehrimizde ise 36 farklı lokasyonda kampanyamızı gerçekleştireceğiz. Her zaman ifade ediyorum; geleceğimize bırakacağımız en büyük miras yaşanılabilir bir çevredir. Geleceğimize nefes olmak, daha yeşil bir Sakarya'yı oluşturmak için kampanyaya katılmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA