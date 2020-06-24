Başkan Yüce'den BİK Şube Müdürü Çorbacı'ya ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğüne atanan İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti.
24.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:14
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğüne atanan İbrahim Çorbacı'yı ziyaret etti.
Yüce, yeni görevine başlayan Çorbacı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorbacı da kurum faaliyetleri hakkında Yüce'ye bilgi paylaşımında bulundu.
Günün anısına Ekrem Yüce, Çorbacı'ya hediye takdim etti.
Kaynak: AA