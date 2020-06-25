Başkan Yüce'den afetlere karşı stratejik planlama çağrısı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgenin afetlere karşı her konuda hazırlıklı olması için stratejik planlama yapılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda belediye olarak her türlü katkı ve desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgenin afetlere karşı her konuda hazırlıklı olması için stratejik planlama yapılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda belediye olarak her türlü katkı ve desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yüce'nin Marmara Belediyeler Birliği encümen toplantısına video konferans yöntemiyle katıldığı belirtildi.

Belediye başkanlarının yeni normalleşme süreciyle ilgili yaptıkları çalışmaları aktardığı bilgisine yer verilen açıklamada, Yüce'nin öncelikle Bursa'da yaşanan sel nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, Bursa'da yaşanan afetin ülkede bir daha yaşanmaması için yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını yineleyen Yüce'nin, şu ifadelerine yer verildi:

"Toplantımızda dile getirilen Marmara bölgemizin afetlere karşı her konuda hazırlıklı olması için stratejik planlama yapılmasını doğru buluyorum. Bu konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkı ve desteği sağlamaya da hazırız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, alacağımız kararların hem şehrimize hem de bölgemizdeki sorunlara çözüm olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA