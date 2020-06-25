Başkan Yüce'den afetlere karşı stratejik planlama çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yüce'den afetlere karşı stratejik planlama çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgenin afetlere karşı her konuda hazırlıklı olması için stratejik planlama yapılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda belediye olarak her türlü katkı ve desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Başkan Yüce'den afetlere karşı stratejik planlama çağrısı
25.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:12

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgenin afetlere karşı her konuda hazırlıklı olması için stratejik planlama yapılması gerektiğine işaret ederek, bu konuda belediye olarak her türlü katkı ve desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yüce'nin Marmara Belediyeler Birliği encümen toplantısına video konferans yöntemiyle katıldığı belirtildi.

Belediye başkanlarının yeni normalleşme süreciyle ilgili yaptıkları çalışmaları aktardığı bilgisine yer verilen açıklamada, Yüce'nin öncelikle Bursa'da yaşanan sel nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, Bursa'da yaşanan afetin ülkede bir daha yaşanmaması için yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını yineleyen Yüce'nin, şu ifadelerine yer verildi:

"Toplantımızda dile getirilen Marmara bölgemizin afetlere karşı her konuda hazırlıklı olması için stratejik planlama yapılmasını doğru buluyorum. Bu konuda Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkı ve desteği sağlamaya da hazırız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, alacağımız kararların hem şehrimize hem de bölgemizdeki sorunlara çözüm olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir İngiltere
Şu an buradasınız: Başkan Yüce'den afetlere karşı stratejik planlama çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:12:12. #1.15#
title