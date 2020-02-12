Başkan Yüce, Bursa'da raylı sistemleri inceledi

12.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:04

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bursa'da hafif raylı sistem ve tramvay projelerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti, hafif raylı sistem ve tramvaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yüce, Aktaş'ı heyetiyle ziyaret ettiklerini belirterek, "İş birliği ve ortak çalışma zeminlerine ilişkin değerlendirmelerimizi görüştük. Tecrübe paylaşımında bulunduk. Şehrimizde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz hafif raylı sistemler ile tramvay Bursa ziyaretimizin en önemli gündem maddesiydi. Gerekli incelemelerimizi yaptık. Teknik ekiplerden işleyişe ilişkin bilgiler aldık. İnşallah Sakarya'yı raylı sistem rahatlığıyla buluşturacağız." dedi.

Ziyarette, meclis üyesi Necdet Tömekçe, başkan danışmanı Adil Altay Güney, genel sekreter yardımcısı Ali Oktar, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi de yer aldı.

Kaynak: AA