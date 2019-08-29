Başkan Yüce: "Bu şehrin en güçlü yanı birlik ve beraberliğidir"

29.08.2019 15:07

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.



Ormanpark'ta gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Enver Tok ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Toplantının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, birlik ve beraberliğin, istişare kültürünün önemine vurgu yaptı. Yüce, Sakarya'yı daha güzel yarınlara ulaştıracak kadrolarla durmadan çalışacaklarını da dile getirdi.



Sakarya için daha çok çalışacaklarını ifade eden ve toplantının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, "Yerel Yönetimler Başkanlığımızca düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızla bir araya geldik. Şehrimizi kollektif akıl ve ortak hareket etme kültürüyle kalkındıracağız. Sakarya'mız için daha çok çalışacağız" dedi.



İstişare ve değerlendirme toplantısının hayırlı olmasını dileyerek söz alan Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimiz ve ilçelerimizin gelişimi, değişimi ve geleceği için hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, yerel yönetimlerimizle birlikte Sakarya için hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hep söylüyorum: Bizim en güçlü yanımız birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah bir ve beraber olmaya, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye, şehrimizin her köşesine hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim toplantımızı hayırlı ve mübarek eylesin, çalışmalarınızı kolaylaştırsın" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA