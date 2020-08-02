Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşmaya katıldı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans aracılığıyla bağlandığı bayramlaşma törenine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans aracılığıyla bağlandığı bayramlaşma törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, partinin kadın ve gençlik kolu başkanları, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Videokonferans aracılığıyla toplantıya katılarak teşkilat üyelerinin bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 il teşkilatına yönelik yaptığı konuşmayı takip eden Başkan Yüce, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bayramlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yüce, "Mevlam nice bayramları sağlık, sıhhat, birlik ve beraberlik içinde kutlamayı nasip etsin. AK Parti ailesinin her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum. Bugün de il teşkilatımızda Cumhurbaşkanımızın videokonferans aracılığıyla katıldığı bayramlaşma programına katıldık, Sakaryamıza, hemşehrilerimize çok selamları var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA