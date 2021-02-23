Başkan Yüce, AK Parti İl Başkanı Tever ve yönetimiyle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetimi ile görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tever ve yönetimine başarılar dileyen Yüce, Sakarya'ya en iyi şekilde hizmet sunmak için uyumlu çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yüce, "İl Başkanımız Yunus Tever ve yönetimini tebrik ediyorum. Kongreler AK Parti'de bir tazelenme günleridir, kabuk değiştirmedir. AK Parti'de görevi olsun olmasın bu yüreği taşıyan herkes AK Parti'nin geleceğini, ülkemizin geleceğini düşünerek hareket eder çünkü biz sadece kendine yeten bir millet değiliz. Bizden çok şey bekleyen kardeşlerimiz var. Yükümüz ağır ama taşıyamayacak kadar değil. Biz bu yükü omuzlamaya gönül verdik. Bu niyetle vatandaşımıza, ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Allah gayretimizi artırsın. İnşallah uyumlu çalışmayı sürdürerek nice hayırlı hizmetleri şehrimize, ülkemize kazandırmaya devam edecek, 2023 hedefleri için partimize ve Cumhur İttifakı'na en güçlü katkıyı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Tever, canla başla çalıştıklarını ve Başkan Yüce'nin de bu davada önemli bir yük üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimize en hayırlı hizmetleri getirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Bizler biliyoruz ki teşkilatımızın başarısı başkanımızın başarısıdır, başkanımızın başarısı teşkilatın başarısıdır. Göreve yeni başlayan arkadaşlarımız oldu. Hepimizin yolu ve hedefi bir. Hepimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Sakarya'mıza hizmet etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz."

Görüşmenin ardından Tever ve Yüce, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek