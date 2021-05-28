Başkan Yüce, AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
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Başkan Yüce, AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Yüce, AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yüce, bugün oynanacak play-off final mücadelesinde Sakaryaspor'un şampiyon olacağına sonuna kadar inandığını, kupayı aldıklarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyarete gelmek istediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, "Şehrimizin takımını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Küçüklükten beri peşinde koştuğumuz Sakaryaspor sevdamızla tribündeki yerimizi alacağız. İnşallah bunca emeğin karşılığı şampiyonluk olacak. Buna gönülden inanıyoruz. Şampiyon olduğumuz takdirde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etmek istediğimizi dile getirdim. Kendisi bizi kırmayacağını ve ziyaretimizi kabul edebileceğini söyledi. İnancımız tam ve zafer çok yakın. Şimdi iş tamamen Sakaryaspor'umuzun kıymetli futbolcularında ve teknik heyette. Futbolcularımıza yarın oynayacakları önemli mücadelede başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Başkan Yüce, AK Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Haberler
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