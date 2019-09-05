Başkan Yüce, 131. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı

05.09.2019 15:48

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.



AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri, il başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, toplantının ardından değerlendirmelerini paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 131. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen 131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İl Başkanımız, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanımız, Erenler Belediye Başkanımız ile birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin büyümesi, güçlenmesi ve hedeflerine doğru ilerlemesi için gece gündüz çalışmanın önemine değindi. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin hedeflerine ulaşmasında şehrimizde yapacağımız çalışmalar, hayata geçireceğimiz projelerle katkı sunmaya gayret göstereceğiz" dedi.



Başkan Yüce, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi en büyük meselemiz kutlu davamıza, şehirlerimize hizmet sunmak, tevazu ve samimiyetle milletimizin gönlünde nadide bir yer edinmek, gökkubede hoş bir sada bırakmaktır. İşimize dört elle sarılacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin destekleriyle 18 yıllık kutlu yürüyüşü sürdüren AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe çıkarmak için çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'da milletimize hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA