Başkan Yörük: "Kurbanlık alırken acele etmeyin"
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Başkan Yörük: "Kurbanlık alırken acele etmeyin"

Başkan Yörük: 'Kurbanlık alırken acele etmeyin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, yeterli sayıda kurbanlıkların pazara çıktığını ifade ederek, "Vatandaşımıza kurban alımı konusunda acele etmemesini tavsiye edebilirim. Fiyatların başlangıçta yüksek seyretmesine aldanılmamasını tavsiye ediyorum.

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, yeterli sayıda kurbanlıkların pazara çıktığını ifade ederek, "Vatandaşımıza kurban alımı konusunda acele etmemesini tavsiye edebilirim. Fiyatların başlangıçta yüksek seyretmesine aldanılmamasını tavsiye ediyorum. Fiyatların Arife gününe kadar netleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Başkan Yörük, ülkede hayvan varlığının yeterli sayıda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle Kurban Bayramı için de yeterli sayıda kurbanlık pazara çıkmıştır. Bu noktada vatandaşımıza kurban alımı konusunda acele etmemesini tavsiye edebilirim. Fiyatların başlangıçta yüksek seyretmesine aldanılmamasını tavsiye ediyorum. Fiyatların Arife gününe kadar oturacağını düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda kesimlerde İslami usullere uyulması yanında yine pandemi gereği sosyal mesafe ve benzeri tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Merdiven altı işletmelere itibar etmeyin"

Kurban kesimi sonrası kasap olmayan bir çok işletmede kıyma çekilmesi ya da etlerin işlenmesi gibi bazı şikayetlerin kendilerine de geldiğini dile getiren Başkan Yörük, "Kesim sonrası etlerin sağlıklı tüketilebilmesi için Veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi, etlerin dinlendirilmesi, etlerin daha sonra işlenmesi ve pay edilmesi konularında hijyenik tedbirlerin alınması önemlidir. Kurban Bayramlarında etlerin çekilmesi için başka alanlardan esnafların demirci, bakkal, berber gibi dükkanlarına kıyma makinesi koyup kıyma çektikleri konusunda şikayetler olmaktadır. Bu konularda lütfen bu tür işletmelere itimat etmeyiniz. Çünkü bu tür merdiven altı tabir edebileceğimiz işletmelerin gerekli kontrollerden geçmediklerini ve hijyen açısından büyük risklere sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu tür işler için gıda konusunda uzman esnaflardan hizmet alınması halk sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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