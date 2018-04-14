Başkan Yılmaz: "Yol Değil, Kırsal Kalkınma İsteyin"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kırsal yerlerde yaşayan vatandaşların kalkınma yönünde talepler değil de moda olduğu için yol talep ettiklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı son birleşiminin toplantısı meclis toplantı salonunda Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 52 maddenin tamamı meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, gündem maddelerinden önce yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kırsaldakiler, moda olduğu için kalkınma yerine yol talep ediyor"

Kırsal kesimlerdeki temsilcilerin kırsal kalkınma talepleriyle değil de klasikleşmiş yol talepleriyle kendilerinden destek istediklerini vurgulayan Yusuf Ziya Yılmaz, "Eskiden köy olan mahallelerden bize devamlı yol talebi geliyor. Ama bun istekler ihtiyaç olduğu için değil, moda bir talep olduğu için yapılıyor. Bence kırsalda yol sorunu o kadar da dayatılmış bir sorun değil. En kötü yolumuz bile yamalı ve birazı sathi kaplamalı. Şehrimizde stabilize yol neredeyse yüzde 5 seviyesinde. Kırsaldaki kalkınmanın ve nüfusun yeteri kadar yüksek olmamasının iyileştirilmesi için yol ihtiyacının sanki her ihtiyacın önüne konuluyormuş gibi oluyor. Bizim kırsal kesimde, bin civarındaki köyde hayatın konforu diyebileceğimiz yol veya diğer alt yapı hizmetlerine yönelik taleplerin iyisinin de iyisi var. Bence kırsal kesimlerimizde, kırsal kalkınma bu ihtiyaçlardan daha önemli. Köy ekonomisi ile ilgili yavaşlamış ve köyden hala kent merkezlerine doğru yönelen göçün durdurulmasıyla ilgili konu, alt yapı hizmetlerinden ziyade oradaki hayvancılığı, tarımı ve tohumculuk gibi her türlü kırsal ekonominin güçlenmesine yönelik yeteri kadar talep gelmiyor. Muhtarlarımız ve köy temsilcilerimiz geliyor, kalkınma yönünde bir talep getirmiyorlar. Buna üzülüyorum. Kırsal kalkınmaya ya ümitsiz vaka olarak bakıyorlar ya da pazar sorunu çözülmeden üretime geçmek istemiyorlar diye soruyorum. Öyle bir endişeleri de yok" dedi.

"Tramvay, Ekim'de üniversitenin içine kadar gidecek"

Tramvay güzergahının da yapımına son hızla devam edildiğinin ifade eden Başkan Yılmaz, "Şu anda Samsun'da elimizde yapımı devam eden 2 büyük proje bulunuyor. Bunlar tramvay istasyonun üniversitenin içine kadar çıkarılması projesi ve şehir müzesi. Şehir müzesinin yüzde 25 bizim, yüzde 75'i de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Müze, sadece arkeoloji müzesi olmayacak, arkeoloji ağırlıklı şehir müzesi olacak. Raylı sistemin üniversite içine kadar çıkarılması projesi 6,5 km uzunluğunda güzergaha denk geliyor. Geçen sene projelendirdiğimiz, İller Bankası kredisi kullanarak yaptığımız bir çalışma. Tramvayın Tekkeköy'e kadar uzanmasından sonra Tekkeköy'den üniversiteye giden bir kişinin 30 km'lik bir yolu kullandıktan sonra üniversitenin altında tünelden inip de başka ulaşım aracına binme zorunluluğunu kaldırmadığımız sürece trenlerdeki yolcu talebinin azalmasına neden oluyor. Böyle olunca yolculuk konforu da düşüyor. Hatta çocuklarımızın kampüs içerisindeki güvenli ulaşım ihtiyacının da yerine getirilmemesine sebep oluyor. Raylı sistem işi hızla yapılmaya devam ediyor. Yüzde 75 seviyesinde altyapı işi devam ediyor. Ancak biz işi Ağustos sonu gibi planladık. Ağustos ile Ekim arasında da deneme sürüşleri yapacağız. Ekim ayı gibi üniversite içerisinde yolcu taşır hale geleceğiz" diye konuştu.

"Gülsan Sanayi kamulaştırmasına 16 milyon TL ödedik, yılsonuna kadar 40 milyon TL öderiz"

Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki son durum hakkında da bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Gülsan Sanayi Sitesi'nde yürüttüğümüz projenin iktisadi boyutunu göz önüne alıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 16 milyon TL kamulaştırma parası ödedik. Gülsan Camii'nin çevresindeki küçük dükkanlardan işe başladık. Ekonomimizin bu kadar iyi hesap edilmesi gereken bir aşamada dahi bu kadar kamulaştırma parası ödedik. Esnafa da, 'biz sizin paranızı ödedik, çıkın buradan' demiyoruz. Onlar için hazırlayacağımız yerlerdeki binaların da bir taraftan bitmesini arzu ettiğimiz için 'çıkın' demiyoruz. Kamulaştırma süreci zaten zaman alacağı için biz o süreçten ayrı yürütmeye çalışıyoruz. Paramız oldukça Gülsan'daki kıymet takdiri yapılmış ve kamulaştırılmış yerlerin parasını ödüyoruz. Bu senenin sonuna kadar 40 milyon TL'lik bir kamulaştırma bedeli öderiz diye düşünüyorum. Şimdilik 3 yer tespit ettik. Bu 3 yerden bir tanesi Derecik'te 60 dönümlük yer. Buraya çok büyük dükkanlar koymayacağız. Küçük sanayi ve otomotive dayalı dükkanlar olsun istiyoruz. 60 dönüme 200-300 dükkan sığdırmayı hedefliyoruz. İkinci yer de Toybelen'de olacak. 80 dönümlük bir yer hazırlıyoruz. 40 dönümlük bir yer de Badırlı'da hazırlıyoruz. Yani 180 dönümlük 3 ayrı parçada olması esnafın çok işine gelmiyor. Biz de hepsi beraber olsun istiyoruz ama aynı iş kolları aynı yerde olabilirler. Bütün bu seçenekler esnaflarla istişare ediliyor. Bu işler zaman gerektiriyor. İnsanları mağdur etmemek temel felsefemiz olacak."

Şehit Pilot'un adı sokağında yaşayacak

Öte yandan mecliste geçen günlerde şehir olan Samsunlu askerler de unutulmadı. Şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un adı Zeytinlik Mahallesi'nde evinin olduğu Birlik Sokak'a verildi. Şehit Uzman Çavuş Samet Tokur'un adı Salıpazarı ilçesindeki Yavaşbey Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa verildi. Çarşamba ilçesindeki Rüzgarlı Sokak'ın adı Şehit Polis Memuru Mehmet Ayan Sokak olarak değiştirildi. Bafra ilçesi Mülazım Şükrü Sokak'ın adı da Samsun'un son şehidi Şahit Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan Sokak olarak değiştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı 10 Mayıs'ta Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. - SAMSUN