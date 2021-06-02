Başkan Yılmaz: "Yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz"
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Başkan Yılmaz: "Yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz"

Başkan Yılmaz: 'Yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu ün üst düzeyde yerine getirdiklerini belirterek, "Bunun yanında ilçe halkımızın hayatlarına sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, pandemiyle mücadelede üzerlerine düşen sorumluluğu ün üst düzeyde yerine getirdiklerini belirterek, "Bunun yanında ilçe halkımızın hayatlarına sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

Toroslar Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, Toroslar ilçesi 3. Etap, 4. Etap, Kuzey Kent Girişi 5. Etap, 8. Etap ve 9. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu görüşülerek, komisyon raporu doğrultusunda bir ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Sorumluluğu en üst düzeyde yerine getirdik"

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın süredir küresel bir tehdit olan salgınla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Bu sıkıntılı süreçte üzerimize düşen sorumluluğu en üst düzeyde yerine getirdik. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Toroslarımızda yapacağımız birçok iş var. İlçe halkımızın hayatlarına sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Temennimiz, bu salgının bir an önce son bulması ve daha sağlıklı günlere kavuşmamızdır" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Yılmaz: 'Yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz'
Başkan Yılmaz: 'Yeni projelerimizi tek tek gerçekleştireceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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