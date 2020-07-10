Başkan Yılmaz, yeni encümen üyeleriyle ilk toplantısını yaptı MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisinde yapılan seçimle yeniden belirlenen encümen üyeleri, ilk toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yaptı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisinde yapılan seçimle yeniden belirlenen encümen üyeleri, ilk toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yaptı.

Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Nisan 2021 tarihine kadar görev yapacak olan encümen üyeliğine Serpil Mersin, Ahmet Kılıç ve Mehmet Koç seçildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni encümen üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, çalışmalarına başlayan encümen üyelerine, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Bir önceki yılda görev alan encümen üyelerine de başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Önemli olan Toroslarımıza hayırlı hizmetler yapabilmek. Yeni encümen üyeliğine seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızla da birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışarak ilçemize yakışan hizmetler sunmaya devam edeceğiz. İlçe sakinlerimizin yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak için çalışacağız. Covid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu süreci de el birliğiyle atlatarak daha sağlıklı günlere kavuşacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA