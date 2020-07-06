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Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşların taleplerini dinledi

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu yaylaları ziyaret ederek hem inceleme yaptı hem de başta üreticiler olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini aldı.

Başkan Yılmaz, yaylalarda vatandaşların taleplerini dinledi
06.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:48

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hafta sonu yaylaları ziyaret ederek hem inceleme yaptı hem de başta üreticiler olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini aldı. Yılmaz, üreticinin doğrudan tüketiciyle buluşturulması ve ilçenin marka değerinin arttırılması adına Toroslar Tarım A.Ş. çalışmalarını planladıklarını söyledi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Yılmaz, hafta sonunda Mersin'in yaylalarından Atlılar, Değnek, Tırtar, Yavca, Yüksekoluk ve Çağlarca Mahallerini teknik ekibiyle birlikte ziyaret ederek, yapılması planlanan işleri gözden geçirdi.

Mahalle sakinlerine çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yılmaz, özellikle pandemi süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz güzelliklere sahip olan yaylalarda ihtiyaç duyulan hizmetlerin önem sırasına göre gerçekleştirilmesi adına çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve daha sağlıklı ortamda yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Hizmetleri önem ve acillik sırasına göre değerlendiriyoruz"

Ziyaretler kapsamında mahalle muhtarlarının da görüşlerini alan Yılmaz, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaylalarımızı gezerek planlamalar yapıyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Aynı zamanda bölge halkımızla da sohbet ederek taleplerini dinliyoruz. Bir yılı aşkın süredir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma kapasitemizi, personel verimliliğini ve iş makinesi sayısını arttırdık. Hepsini bir planlama dahilinde yapıyoruz. Hangi yollarda sıkıntı var diye bakıyoruz ve en acil olanları öncelik alıyoruz. Daha sonra önem sırasına göre tespit yaparak işleri bitirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretim ve pazarlama faaliyetlerinde tarım emekçilerini destekleyeceğiz"

Tarlalarında, bahçelerinde ürettikleri ürünlerin değer bulamadığından yakınan mahalle sakinlerine üretilen ürünlerin pazarlamasına yönelik Toroslar Tarım A.Ş. çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Yılmaz, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışmamız var. Asıl olan köylümüzün ürettiği ürünlerin pazarının oluşturulması. Memleketimizin her köşesi bir cennet. Zeytin, şeftali, kiraz ve cevize kadar geniş bir yelpazede ürün yetişiyor. Ürün çeşitliliğinin yanında üretilen ürünlerin pazarının oluşmasını istiyoruz. Üzerinde çalışma yaptığımız Toroslar Tarım A.Ş.'nin faaliyete geçmesiyle birlikte üretimde verimliliği arttırmayı ve ürünlerin katma değerlerini yükseltmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yayla gezileri sırasında kekik kaynatıp, kekik ruhu yapan, tokmakan ayıklayan mahalleliyi de ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Mahalle muhtarları da mahallelerindeki ihtiyaçların giderilmesi noktasında her zaman yanlarında olan Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

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