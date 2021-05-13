Başkan Yılmaz, vatandaşlarla gönül selamıyla bayramlaştı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Milletçe gönül gönüle, büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu zor günler de geçecek ve daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günlere kavuşacağız" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Milletçe gönül gönüle, büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu zor günler de geçecek ve daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günlere kavuşacağız" dedi.

Başkan Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralıyla kılınan bayram namazı çıkışı Ayvagediği Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Hemşehrilerinin bayramını gönül selamıyla kutlayıp, şeker ve kolonya ikramında bulunan Yılmaz, çocuklara da Nutuk ve boyama kitabı hediye etti. Salgın nedeniyle bu yıl da iftar sofralarında bir araya gelemediklerini ancak Toroslar'da Ramazan ayının hoşgörüsünü yine birlikte hissettiklerini belirten Yılmaz, "Tam kapanma sürecini geride bırakıyoruz. Bu zorlu süreçte kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönebilmemiz için rehavete kapılmadan hep birlikte tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Gönüllerimizin bir olduğunu bilmenin mutluluğu içerisinde daha nice bayramları hep birlikte kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, şehitlerimizin kıymetli ailelerinin, kahraman gazilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'i kabri başında ziyaret ederek, dua etti. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı