BAŞKAN YILMAZ, VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'İstişare Günü' programı kapsamında vatandaşlarla buluştu. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği 'İstişare Günü'nde Başkan Yılmaz kurmaylarıyla vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, çözüme kavuşturulması noktasında gerekli notları alıp, çalışmaları başlattı.

Balıkesir'de yaşayan her bireyin şehrin yönetiminde, gerçekleştirilen hizmetlerde ve yatırımlarda söz sahibi olmasını isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşlarla istişarede bulunmak amacıyla 'İstişare Günü' gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaş, Başkan Yücel Yılmaz'la makamında görüşerek şehir adına hayata geçirilmesini istedikleri hizmetler ve yatırımları aktardı. Balıkesir'i, her yaştan insanın rahat, güvenli ve huzur içinde yaşayacağı bir şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, şehrin var olan potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımlar sürdürdüklerini söyledi.

HER BİR VATANDAŞIN İSTEĞİ ÖNEMLİ

20 ilçenin her bir noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet verdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'de yaşayan her bir vatandaşın isteğinin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiği günden bu yana 20 ilçesinde kronikleşen sorunları çözmek için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Yılmaz, 'Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri 20 ilçenin dinamikleri, muhtarlar, akademisyenlerle bir araya gelerek Şehir Şurası düzenlemek oldu. Şehrimizin her bir köşesinde çözülmesi gereken sorunları tespit ederek yapılması gereken hizmetleri belirledik. Altyapıdan, üst yapıya, restorasyon çalışmalarından sahil düzenlemelerine, gençlik yatırımlarından akıllı şehircilik uygulamalarına kadar her konuda çalışmalarımız sürüyor. Yerel yönetimler, halka en yakın hizmet birimleri. Hemşerilerimizle sıklıkla bir araya gelerek her türlü talep ve önerisini dinliyor, çözüme ulaştırıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla birebir istişare ederek sorunların çözümüne hız kazandırıyoruz. Şehrimizi yönetirken gerçek sahipleriyle istişarelerde bulunmayı önemsiyoruz. Hep birlikte karar alacağımız mekanizmaları artırıyoruz, şehrin sahiplerini sürece dahil ediyoruz' dedi.

Balıkesir'e gönül veren insanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, belli aralıklarla vatandaşlarla 'İstişare Günü'nde buluşmaya devam edeceğini söyledi.