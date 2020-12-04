Başkan Yılmaz vatandaşların arasında karışıp korona denetimi yaptı

Başkan Yılmaz vatandaşların arasında karışıp korona denetimi yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

"Balıkesir insanı ile bir kez daha gurur duydum"

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sabah erken saatte geldiği Toplu Taşıma Merkezi'nde otobüs seferlerini denetledi. Otobüse binerek yolculuk yapan Başkan Yılmaz, pandemi kurallarına uyan personellerine teşekkür etti. Denetleme sırasında kısa sürede tanınan Başkan Yücel Yılmaz'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sabah erken saatte geldiği Toplu Taşıma Merkezi'nde pandemi denetlemesi yaptı. Tek başına vatandaşın arasına karışan Başkan Yılmaz, ulaşımın merkezinde dezenfektan noktalarını kontrol etti, otobüs seferlerini denetledi. Maskesini takarak kendi önlemini alan Başkan Yılmaz, bir otobüse binip yarım saatlik de yolculuk yaptı. Plevne Mahallesi'ne otobüsle giden Başkan Yılmaz, otobüslerin fazla yolcu alıp almadığını, maskesiz ulaşım kullanan olup olmadığını da denetledi. Yolculuk sonunda İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Yücel Yılmaz, "Bugün erken saatte toplu taşıma merkezine gelerek belediyemizin çalışmalarını yerinde görmek istedim. Bir de yolculuk yaptım. Toplu taşıma merkezinde direklere asılı dezenfektanlar yerinde duruyor mu? Vatandaşlar kullanıyor mu? Akşam temizliği yapılmış mı? Gayet de nizami gördüm. Otobüs şoförlerimiz otobüs kalkış saatlerine de uydu. Kimseye söylemeden plansız olarak yaptığımız bu denetleme aslında bir iç denetleme oldu. Sabah ilk seferini yapan otobüse bindim. Bu yüzden bir hassasiyetsizlik olur mu diye düşündüm. Yaklaşık yarım saatlik yolculuk esnasında şoförümüz otobüsün kapasitesinden daha az yolcuyu kabul etti. Bir kaç kişi binmek istediğini söylediğinde sonraki araca binmeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşlarımızın hepsi maskeliydi. Kurallara herkesin uyduğunu görünce Balıkesir insanı ile bir kez daha gurur duydum. Şehirde kurallara uyma kültürü gelişmiş. Herkes birbirinin sağılığına saygılı Normalde bir kaç hadise çıkar biz de not alırız, uyarılarımızı arttırırız diye düşündüm. Seyahatim boyunca kimseyi uyarma ihtiyacı duymadım. Gayet güvenli bir yolculuk yaşadım. Çalışan arkadaşlara, işletmeyi yönetenlere ve özellikle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Balıkesir'e yakışanı yapıyorlar" dedi.

Toplu Taşıma Merkezi'nin ardından BASKİ'nin devam eden kazı alanına giden Başkan Yılmaz, burada da işçilerin pandemi kurallarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Sade bir vatandaş olarak halkın arasına karışan Başkan Yılmaz, maskeli olmasına rağmen bir süre sonra vatandaşlar tarafından tanındı. Büyük ilgi gören Başkan Yılmaz'a esnaflar hal hatır sorarken, gençler de kendileri için yapılan çalışmalar ile ilgili sorular sordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN