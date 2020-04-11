Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli" - Haberler
Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel

Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli"

Sokağa çıkma yasağının 31 ilde uygulanacağının açıklanmasının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.

11.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:10
Başkan Yılmaz:

Sokağa çıkma yasağının 31 ilde uygulanacağının açıklanmasının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının sadece 48 saat uygulanacağı mesajına dikkat çekerek "Değerli hemşehrilerim;Bu gece saat 24: 00 itibari ile 48 saat sokağa çıkma yasağı şehrimizde de uygulanacaktır. İhtiyaçlarınız için tüm önlemler alınmış olup gerekli durumlarda ekiplerimize 444 40 10'dan ulaşabilirsiniz. Sizden ricam lütfen panik yapmayın"dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar hakkında da verdiği bilgilerde"Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri ve benzerleri, Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), PTT, Kargolar vb. dağıtım şirketleri, Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri"açıklamasında bulundu.

(Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, sıra kavgası yüzünden tekme tokat birbirlerine girdi
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Lionel Messi Radamel Falcao Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz: "Uygulama sadece 48 saat geçerli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 00:53:08. #1.14#
title