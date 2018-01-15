Başkan Yılmaz: "Tek Hedefimiz Samsun'un İhracatını Arttırmak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz meclis üyelerine Samsun Lojistik Merkezini tanıttı.

Meclis üyeleri ile birlikte Tekkeköy ilçesinde bulunan Lojistik Merkezini ziyaret eden Başkan Yılmaz, Lojistik Merkez hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Samsun Lojistik Merkezinin başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye'de ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Yılmaz, "Deniz, hava, kara ve demiryolunun kesiştiği çok nadir noktalardan birisi olan Samsunumuzda ticareti kalkındıracak bir işe imza artık. Şehir olarak bir kalkınma stratejimiz var. Türkiye'nin güneyinde Mersin Lojistik Merkezi yer alıyor. Biz de kuzeyde de böyle bir merkezin eksikliğini hissediyorduk. Samsun Lojistik Merkezi için 50 milyon TL harcadık. Uluslararası ticaret kazan kazana dayanıyor. Samsunumuzun ticaret hacmini genişletmeye çalışıyoruz. Şu sıralar tek hedefimiz Samsun'da ihracatı arttırmak. Bu merkez bunun için kuruldu. Sanayicinin, üreticinin ve ticaret erbabının ardiyesi burası olacak. Samsunumuz için böyle bir projeye imza atmış olmaktan çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu paylaşmak için sizlere buranın son halini göstermek istedim. Buranın son durumundan bahsetmek gerekirse, bir taraftan lojistik depolar içerisinde yer kiralayacak olan kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler başladı. Şu anda ufak tefek işlemler kaldı. Ben inanıyorum ki Nisan 2018'de burası faaliyete başlayacak. Böylece Samsun bir büyük lojistik depolama merkezine sahip olmuş olacak. Şehrimizin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak" dedi. - SAMSUN