Başkan Yılmaz: "Susuz Köy Bırakmayacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Allah nasip ederse susuz köy bırakmayacağız" dedi.

Muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam eden Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Alaçam ilçesinden gelen mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

Başkan Yılmaz ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği Alaçamlı muhtarlara seslenerek, "Köylerimizde su sorunu bırakmamak için büyük çabamız var. Bu zamana kadar öyle ya da böyle yapılmamış olan içme suyu hatlarını öncelikli olarak elden geçiriyor, olmayan yerlerde yapımını gerçekleştiriyoruz. İçme suyundan kaynaklı meydana gelen herhangi bir sağlık sorununda hukuki yönden sıkıntılar çekebileceğimiz gibi vicdanen de büyük rahatsızlık duyarız. Samsun'da su sorunu yaşayan mahalle sayısı her geçen gün azalıyor. Allah nasip ederse susuz köy bırakmayacağız. Alaçam'ın veya Vezirköprü'nün bir köyünde su açılışı yaptığımızda suya kavuşan vatandaşımızın memnuniyeti beni onlardan çok mutlu ediyor. Bu memnuniyeti suyu olmayan tüm mahallelerimizde yaşatmak için gerekeni yapacağız ve en kısa zamanda tüm mahallelerimizde sorun kalmayacak şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

Tüm ilçelerde ve mahallelerde yol sorununu çözmek adına önemli ilerleme kaydettiklerinin altını da çizen Başkan Yılmaz, "Ağırlıklı olarak uzun ömürlü beton yollar imal ederek gurup yollarımızı yeniliyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. En uzak mahallelerimiz de dahil olmak üzere planladık ve belirli bir takvim içerisinde inşallah hepsini yapacağız. Sizin de desteklerinizle yorulmadan, bıkmadan, gece gündüz çalışarak hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, ziyaretin ardından Muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek misafirlerini uğurladı. - SAMSUN