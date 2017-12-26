Başkan Yılmaz Semt Pazarını Gezdi

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.



Yılmaz, ilçede her hafta salı günü kurulan semt pazarına gelerek, burada incelemelerde bulundu.



Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki'ye kapalı pazar yeri inşası için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Bu projenin, Lapseki'nin en büyük beklentilerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bugün hava gayet iyi ama çok değil birkaç gün önce yağan kar nedeniyle ilçe merkezine kurulan halk pazarı esnafımızın bir çoğu tezgahlarını açamamıştı. Bu yüzden bir an önce kapalı pazar yerini yapmak istiyoruz." dedi.