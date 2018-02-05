Başkan Yılmaz: "Şehit ve Gazilerimize Minnettarız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Afrin Gazisi Tayfun Bolat'a tüm gazi ve şehitlere ithafen, "Bu millet size minnettardır. Rabb'im sizlerden razı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Afrin'de gazi olan Tekkeköylü Uzman Çavuş Tayfun Bolat'ı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yer alan terör unsurlarını ortadan kaldırmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda bacağından yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Tayfun Bolat'ı ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti artık sınırda yaşanan ve ülkemizi tehdit eden olaylara göz açtırmıyor. Sınır ötesi harekatlar için 'Ne gerek var? Bize ne sınırlarımızın dışından' diyenler var. Adamlar sınırın ötesinden Kilis'i, Hatay'ı vuruyorsa buna dur demek gerekir. Bu noktada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları bölgeyi teröristlerden temizlemek için büyük mesai harcıyorlar. Memleketin müdafaası için Afrin'de göğsünü siper eden askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Tayfun kardeşimiz gibi gazi olan canlarımız var. Rabb'im onu evladı Kenan Efe'ye bağışladı. Tüm şehit ve gazilerimize minnettarız" dedi.

Başkan Yılmaz'a ziyareti sırasında, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Yusuf Güngör eşlik etti. - SAMSUN