Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı

Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Babalar Gününde şehit babalarını unutmadı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Babalar Gününde şehit babalarını unutmadı. Başkan Yılmaz, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emaneti, şehit babalarının isimlerine özel olarak hazırlattığı cüzdanları kendilerine ulaştırdı.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Babalar Gününde şehit babalarına hediye gönderdi. Yılmaz, "Aziz evladınızın ve tüm kahraman şehitlerimizin mekanı cennet, ruhları şad olsun. Kahraman şehitlerimizin bize en büyük emaneti olan aileleri her zaman başımızın tacıdır. Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarımızın isimlerine özel olarak hazırlattığımız hediyelerimizi kendilerine ulaştırdık. Varlığıyla güç veren, karşılıksız sevgi ve güvenin adı tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit babaları da bu anlamlı hediyeden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, engelli babaları da unutmadı

Toroslar Belediyesi, ilçede ikamet eden büyüklerin, felçli ve görme engelli babaların da Babalar Gününü anlamlı bir ziyaretle kutladı. Belediye Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şefliği görevlileri, Başkan Yılmaz'ın özel olarak hazırlattığı hediyeleri ve beyaz bastonları takdim etti.

Tüm hemşehrilerine sağlıklı ve huzurlu bir hayat dileyen Başkan Yılmaz, "Gönülleri kazanmanın, bir ve beraber olmanın en büyük güç olduğuna inanıyor ve hizmetlerimize de bu doğrultuda devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık ve koparmayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Hande Ataizi Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yılmaz, şehit babalarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:58:50. #1.14#

title