Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
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Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar ve esnaf ile Samanlı Pazarında bir araya geldi.

Başkan Yılmaz pazarın nabzını tuttu
19.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:33

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşlar ve esnaf ile Samanlı Pazarında bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, bu kez Samanlı Mahallesindeki pazarcı esnafını ziyaret etti. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte alışveriş yapan vatandaşlara bereketli alışveriş, esnafa hayırlı ve bol kazanç dileyen Başkan Yılmaz, bölge halkının ve esnafın taleplerini dinledi, önerilerine ve şikayetlerine kulak verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Başkan Yılmaz, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirterek İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda zorunlu hale getirilen maske kullanımı konusunda Yıldırımlılara uyarılarını yineledi. Mahallenin miniklerine oyuncak hediye eden Başkan Yılmaz, maske takmayan çocukların yüzüne, ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske taktı. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan pazar esnafı ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Vatandaşın görüşüne değer verdiklerini dile getiren Oktay Yılmaz, "Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Bu noktada esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip onları dinleyerek, bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Yıldırım'a hizmet üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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