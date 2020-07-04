Başkan Yılmaz, Otosansit esnafını dinledi
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Başkan Yılmaz, Otosansit esnafını dinledi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Otosansit Yönetim...

Başkan Yılmaz, Otosansit esnafını dinledi
04.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:35

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte Otosansit Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Otosansit Bölgesi'nin Yıldırım'ın önemli ekonomik değerlerinden birisi olduğunu ifade ede Başkan Yılmaz, "Biz, şehri, ekonomik değerleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, ulaşımı ile bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu bütüncül yönetim anlayışımız kapsamında toplumun tüm kesimlerinin şehrin yönetiminde aktif olarak yer almasını ve sorunların çözümüne katkı sağlamasını çok önemsiyoruz. Bu anlayış ile bu gün Otosansit esnafımız ile bir araya gelerek, birlikte yapabileceklerimizi konuştuk. Bir süredir dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede, ülke olarak sağladığımız başarının en önemli nedeni gösterdiğimiz birlik ve beraberliktir. Bu süreçte tüm imkanlarımızla hemşerhilerimizin ve esnafımızın yanında olarak, sürecin etkilerini asgariye indirdik. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünyaya örnek olduk

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelede çok önemli bir sınav verdiğini dile getiren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da "Küçük bir virüs bütün dünyayı dize getirirken, biz kendi ülkemizde çok başarılı bir mücadele yürütmekle kalmadık. Tüm dünyaya destek olduk. Salgına karşı yürütülen küresel mücadelenin ilk saflarında yer aldık. Bu bizim ülkemizin gücünün göstergesidir. Bu süreçte devlet-millet birlikteliği başarımızın en önemli etkenidir. Bu birlik beraberlik hayatın her anlamında devam edecek. Yine devletimizin Bursa'ya kazandıracağı otomobil fabrikası, insanlarımıza istihdam imkanı yaratacağı gibi, esnafımıza da yeni imkanları sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nu yanlarında görmekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Otosansit Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kalfalımehmet, "Belediye Başkanımız ve Sayın Bakanımız bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Bizlerin dertlerini, taleplerini dinlediler. Gücümüze güç kattılar, esnaf arkadaşlarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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