Başkan Yılmaz, muhtarlarla biraraya geldi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle sorunlarını öğrenmek ve muhtarların önerilerini dinlemek amacıyla Yıldırımlı muhtarlarla biraraya gelmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde, Başkan Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Arabayatağı, Hacivat, Çınarönü ve Şirinevler Mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Şehri ileriye taşımak ve sorunların çözümü noktasında muhtarların görüş ve önerilerinin önemli olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'a hizmet noktasında muhtarlar ile sık sık biraraya geliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahalledeki her sorunu bilmemiz mümkün değil. Bu doğrultuda en önemli görev siz değerli muhtarlarımıza düşüyor. Sizlerin istek ve sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE-MUHTAR İŞBİRLİĞİ

Mahalle muhtarlarının belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu da aktaran Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan öğrenmek, işlerimizi daha kolay kılıyor. Belediye-muhtar işbirliğinin ilçemizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyoruz. Bu sayede hizmetin daha da çabuk gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar istek ve önerilerini belirtti.

Kaynak: Bültenler