Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Başkan Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
19.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:36

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Osmaniye Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, el birliğiyle Toroslar için çalıştıklarını söyledi. Programda muhtarların istek ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, önceliklerinin her zaman hemşehrilerine kaliteli hizmet sunmak olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Toroslarımızda gerçekleştirdiğimiz hizmet maratonumuzda en büyük motivasyon kaynağımız halkımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimizin Toroslar'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Muhtarlarımız da bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız. Toroslarımızın daha yaşanılabilir ve daha modern bir ilçe olabilmesi için muhtarlarımızla birlikte kentimize hizmet ediyoruz. İlçemizde ortaya koyduğumuz başarı hepimizin başarısıdır" şeklinde konuştu.

Yılmaz, programda ilçede yapılması planlanan projeler ve hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

Mahalle muhtarları da pandemi döneminde verdikleri destek ve alınan başarılı önlemler dolayısıyla Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, "İlçemiz, pandemi sürecini en iyi şekilde yöneten bölgelerden bir tanesi. Bu konuda hassasiyetle çalışan ve hemşehrilerinin her an yanında olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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