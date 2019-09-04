Başkan Yılmaz, minik Rukiye'nin tekerlekli sandalye istediği geri çevirmedi

04.09.2019 17:05

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 7 yaşındaki kız çocuğunun anneannesi için talep ettiği tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.



Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Kurdali Mahallesi'nde gerçekleştirilen Mahalle Şenlikleri'nde 7 yaşındaki Rukiye adlı kız çocuğu, Başkan Yılmaz'ın yanına gelerek anneannesi için tekerlekli sandalye talebinde bulundu. "Anneannem engelli, dışarı çıkamıyor. Biz tekerlekli sandalye istiyoruz" diyen minik Rukiye'nin bu isteğine kayıtsız kalmayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kız çocuğunun elinden tutarak evlerinin yolunu tuttu.



Aileyi ziyaret eden Başkan Yılmaz, Rukiye'nin anneannesi ile sohbet ederek halini hatırını sordu. Eşinin 2015 yılında vefat etmesinin ardından felç geçiren 65 yaşındaki Menekşe Dakan, yürümekte ve konuşmakta zorluk çektiğini, dışarı ise hiç çıkamadığını söyledi.



4 yıldır yürümekte zorluk çekmesi sebebiyle istediği zaman dışarı çıkamayan yaşlı kadının hayattan kopmaması ve dışarı çıkabilmesi için tekerlekli sandalye isteklerini geri çevirmeyip ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, verdiği sözü tuttu. Yılmaz'ın talimatı ile Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından tekerlekli sandalye aileye teslim edildi. Tekerlekli sandalyeye kavuşan Menekşe Dakan ve torunu Rukiye, Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. "Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" diyen Yılmaz, "Göreve geldiğim günden beri önceliğim her zaman insan odaklı çalışmalar yapmak oldu. Rukiye benden oyuncak, telefon, bilgisayar gibi birçok şey isteyebilirdi ama bunları değil de bütün kalbiyle anneannesi için tekerlekli sandalye istemesi bizi derinden etkiledi. Amacımız yaptığımız hizmetlerle övünmek değil. Rukiye'nin ve ailesinin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA