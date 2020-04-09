Başkan Yılmaz, Mersin'deki tüm polislere mektup gönderdi
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Toroslar, Mersin, Polis, Güncel

Başkan Yılmaz, Mersin'deki tüm polislere mektup gönderdi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de görev yapan emniyet mensuplarına mektup yazarak Polis Haftasını kutladı.

09.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:26
Başkan Yılmaz, Mersin'deki tüm polislere mektup gönderdi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de görev yapan emniyet mensuplarına mektup yazarak Polis Haftasını kutladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün tüm şube müdürleri ile tüm emniyet personelinin isimlerine özel olarak hazırlanan mektuplar tek tek kendilerine ulaştırıldı.

Başkan Yılmaz, mektubunda Türk polisinin başarılı çalışmalarının takdire şayan, ortaya koydukları hizmetlerle ve gösterdikleri mücadele azmiyle de Türk Milletinin haklı gururu olduklarını belirterek, "Türk Milletinin birliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla gösterilen takdire şayan gayretin özünde ve merkezinde şüphesiz Türk polisi vardır. Milli iradenin gururu Türk polisi, milli vicdanın da ifadesidir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır'" ifadelerini kullandı.

"Emniyet güçlerimizin her zaman yanındayız"

Toroslar Belediyesi olarak emniyet güçlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak, bu kutsal görevi her türlü zor koşulda, hatta imkansız şartlar altında yürüten, ülkemizin huzur ve güvenliğini temin etmek için gerektiğinde canını seve seve veren polislerimizin her zaman yanında olacağımızın bilinmesini istiyor, Mersin Emniyetini başarılı çalışmaları nedeniyle canı gönülden kutluyorum. Özellikle geçirdiğimiz bu zor günlerde, her zaman olduğu gibi fedakarca mücadele eden tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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