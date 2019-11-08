Başkan Yılmaz maske taktı, lösemili çocuklara moral verdi

08.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:42

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji bölümünde tedavi gören lösemi hastası çocuklarla bir araya geldi. Maske takarak çocuklara moral desteği veren Yılmaz, hediyelerle de onların yüzlerini güldürdü.



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Toroslar Kent Konseyi ile birlikte Çocuk Onkoloji bölümünde etkinlik düzenlendi. Başkan Yılmaz da maskesini takarak etkinliğe katıldı, çocuklara hem hediye hem moral desteği verdi.



Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güder ve Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyeleri ile Ahbap Derneği Mersin İl Temsilcilerinin hazır bulunduğu etkinlikte Başkan Yılmaz, çocukları odalarında tek tek ziyaret ederek acil şifalar diledi. Onlara çeşitli hediyeler de veren Yılmaz, doktorlardan ve ailelerinden çocukların tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.



Ziyarette yer alan palyaçolar ise çocukların eğlenceli dakikalar geçirmesini sağladı.



"Lösemili çocuklarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz"



Lösemi hastalarının tedavisinde büyük emeği olan doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yılmaz, bu hastalığın en önemli ilacının moral ve motivasyon olduğuna da dikkat çekti. Yılmaz, "Devam eden tedavilerinin yanında yaptığımız bu ziyaretlerle çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değil, tedavi edilebilir. Lösemi hastası çocuklarımız, etrafındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop kapmamak ve korunmak için maske takmak zorunda. Ama maalesef toplumda maske takılmasıyla ilgili oluşmuş bir ön yargı var. Bunun kırılması ve lösemili çocuklarımıza üzülerek, acıyarak bakmak yerine sevgi göstermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek çok önemli. Lösemi, günümüzde artık 'amansız hastalık' olmaktan çıktı. Burada önemli olan 'kan kanseri' olarak da bilinen lösemide, belirtileri önemseyip doktora gitmek. Erken teşhis ile tedaviye zamanında başlamak hayat kurtarıyor. Bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte olmaktan ve destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Lösemi konusunda koruyucu hizmetlerin arttırılması yönünde mücadele edilmesi en büyük arzumuzdur. Lösemi Haftasının bu konuda bir bilinç oluşturmasını temenni ediyor, bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklarımıza, kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA