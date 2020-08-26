Başkan Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl kutlamalarına katıldı
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Başkan Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl kutlamalarına katıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Başkan Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl kutlamalarına katıldı
26.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:22

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile devlet erkanının katıldığı programda, Malazgirt Ahlat Gençlik Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesinin açılışı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

'1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisindeki alanda düzenlenen etkinlikleri takip eden ve Bitlis'te UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni de ziyaret eden Başkan Yılmaz'a, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

"1071 Malazgirt Zaferi, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının sembolü olmuştur" diyen Yılmaz, "Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Sultan Alparslan öncülüğünde gerçekleştirilen bu büyük zafer ile milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınması sağlanmıştır. Malazgirt ruhu, aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur. Bu vesileyle bu büyük zaferi bize kazandıran Sultan Alparslan ve askerleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kutlu fetih, şanlı zafer 1071 Malazgirt Zaferi kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Ağustos ayı, kahramanlık ve zafer ayıdır"

Başkan Yılmaz, Büyük Taarruz'un 98'nci yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayınladı.

"Türk milleti için ağustos ayı, kahramanlık ve zafer ayıdır" diyen Yılmaz, şöyle devam etti; "98 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisi olmuştur. Milletimiz, kazandığı her zaferle milli birlik ve beraberlik içerisinde elde ettiği başarıları taçlandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

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