Başkan Yılmaz, Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Belediyesi Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Kozlu Belediyesi Folklor Derneği'nin (KOFDER) çalışmalarını da izleyen Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; "Sosyal belediyecilik anlamında Kozlu'ya kazandırdığımız bu Kültür Merkezimizde belediyemize bağlı KOFDER çalışmalarını yapmaktadır. KOFDER bünyesinde ücretsiz olarak bağlama, gitar, halk oyunları, step, Türk Sanat ve Halk Müziği kursları verilmektedir. Kültür ve Sosyal işler müdürüm aynı zamanda KOFDER Antrenörü Hikmet Sinan ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Hafta sonu eğitime gelen çocuklarımızın anne ve babalarından oluşturulan Türk Sanat Müziği Topluluğunu da tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm halkımızı Kozlu Belediyesi Kültür Merkezine bekleriz" dedi.

Özcan Sevinç ve Şef Zeynep eşliğinde yürütülen çalışmalar Mart ayında Kozlu Belediyesi bünyesinde ilk konserini verecek. Kozlu Belediyesi Bünyesinde yürütülen Türk Sanat Müziği Çalışmaları Pazar günleri Saat: 14: 00 ile 17: 00 arasında devam ediyor. Çalışmalara tüm Türk Sanat Müziği severlerin davetli olduğu belirtildi. - ZONGULDAK