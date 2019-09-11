Başkan Yılmaz Külliye'de

11.09.2019 16:22

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, titizlikle üzerinde durduğumuz ve Balıkesir'de uyguladığımız 'katılımcı belediyecilik' ve 'siyaset üstü duruş'un Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dinledik" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik beraberliğin önemini vurgulayarak, "Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz; ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Türkiye'ye karşı eleştirilere verilecek en büyük cevabımız bu özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, sandıktan çıkan iradeye herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır" dedi.



"Aynı samimiyet aynı niyet"



Yerel yönetimlerin çalışma ve beklentilerinin ele alındığı toplantının ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yücel Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, titizlikle üzerinde durduğumuz ve Balıkesir'de uyguladığımız katılımcı belediyecilik ve siyaset üstü duruşun Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dinledik. Tıpkı Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Balıkesirli hemşehrilerimin teveccühleri ile görev alan 20 belediye başkanımıza da aynı samimiyet ile aynı niyet ile yaklaşıyoruz. Söz konusu şehrimizin ve insanımızın çıkarları olduğunda tüm belediye başkanlarımızla aynı masa etrafında bir araya geliyor, ortak akıl ile şehri birlikte planlıyoruz. Balıkesir'de siyasetten uzak, insan odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bu siyaset üstü birlikteliği şehrimizde sağladık. Çünkü bizler birlikten kuvvet ve bereket doğacağı inancındayız" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA