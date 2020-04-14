Başkan Yılmaz korona virüs mücadelesini anlattı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, basın mensuplarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, basın mensuplarıyla video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Yücel Yılmaz, Balıkesir'de korona virüs vakasının az olduğunu ve salgının yayılmaması için de herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Başkan Yılmaz, 20 ilçe belediyesinin mücadelesine maddi ve malzeme desteği verdiklerini söyledi. Bugüne kadar korona virüs tedbirleri kapsamında 10 milyon TL'nin üzerinde harcama yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dağıtılan maske sayısının 2 milyonu geçtiğini ifade etti.

"Virüsten korunmanın yolları belli"

Video konferans aracılığıyla yaptığı basın toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz korona virüsü süreciyle ilgili olarak, "Korona virüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Mart'tan itibaren alınacak tedbirler, salgının bulaşmasını önleyici çalışmaları 20 ilçemizle birlikte sürdürüyoruz. Virüsten korunmanın yolları belli. Gerek ilimizde gerekse ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın kendi öz bakımına dikkat ederek sosyal mesafeyi korumak bu mücadelede en önemli alınması gereken tedbirlerin başında geliyor. Bu konuda birimizin dikkati diğerinin hayatını etkileyebiliyor. Korona virüsün biteceğiyle ilgili sürecin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden kişisel bakımın ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirlerin artarak devam ettirilmesini vatandaşlarımızdan istiyoruz" diye konuştu.

"2 milyonun üzerinde maske dağıttık"

Korona virüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesinin harcadığı para hakkında da bilgiler veren Yücel Yılmaz, "Korona virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar belediye olarak 10 milyon TL'nin üzerinde para harcadık. Bunun büyük bir çoğunluğu maskeye harcanan rakam olarak ortaya çıktı. Bugüne kadar satın alarak dağıttığımız maske sayısı 2 milyonun üzerinde. Bu maskeleri ilk önce 2, 25 TL'den almaya başladık. Üretimin artmasıyla birlikte bu rakam önce 2 TL'ye daha sonra da 2 TL'nin altına düştü. Bugüne kadar 2 milyondan fazla maske dağıttık. Balıkesir'in nüfusunun 1 milyon 250 bin olduğu düşünülürse herkese yetecek kadar maskenin dağıtıldığını söyleyebilirim. Günde bir tek fabrikada 100 bin tane maske üretiyoruz. Bunun yanında çeşitli ilçelerimizde ve BALMEK kurslarında maske üretimimiz devam ediyor. Maske sorun olmaktan çıktı. Ayrıca dağıtılan maskeler piyasa malı değil, Sağlık Bakanlığından onaylı üretimden alıp dağıtıyoruz. Maskeyle ilgili sıkıntımız yok. Şu anda ilçe belediyelerimize ve pazar yerlerinde maske dağıtımına devam ediyoruz" diye konuştu.

"İzolasyon önemli"

Korona virüs salgınıyla mücadeleyi Balıkesir olarak değerlendirildiğinde 10 üzerinden 7 puan vermek gerektiğine dikkat çeken Yücel Yılmaz, "Balıkesir halkı korona virüs ile ilgili tedbir ve çağrılara uyma noktasında 10 üzerinden 7 verebiliyoruz. Alınan kararların hepsinin amacı virüsün bulaşma etkisini nihai etki altına almak. Bu bağlamda sosyal izolasyon çok önemli. 20 ilçe belediye başkanımızla toplantı yapıyoruz. Siyaseten ayrım yapmadan 20 ilçede aynı çalışmaları yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA