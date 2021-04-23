Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti

Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koltuğunu çocuklara devretti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koltuğunu çocuklara devretti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Güney Marmara Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 6 yaşındaki Zeynep Mira Bozoğlu ve 5 yaşındaki Efe Akar'a devretti. Minik Başkanlar önce Başkan Yücel Yılmaz ile birlikte basın mensuplarına poz verdi ardından da kendilerine verilen hediyeleri açarak heyecanlı anlar yaşadılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık koltuğuna oturan çocukların ilk talimatı Bandırma'ya Çocuk Köyü yapılması oldu. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti
Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara devretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:18:50. #1.16#

title