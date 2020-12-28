Başkan Yılmaz: "Kardeş şehirlerle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz"
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Başkan Yılmaz: "Kardeş şehirlerle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz"

28.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:17
Başkan Yılmaz:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Türkiye-Azerbaycan Kardeş Şehir İlişkileri" başlıklı video konferansta, "Türkiye ve Azerbaycan yerel yönetimleri arasındaki işbirliği daima sürecek" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Türkiye-Azerbaycan Kardeş Şehir İlişkileri" başlıklı video konferansta, "Türkiye ve Azerbaycan yerel yönetimleri arasındaki işbirliği daima sürecek" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Kardeş Şehir İlişkileri" başlıklı video konferansa katıldı. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında online olarak gerçekleşen toplantıda, Azerbaycan Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Tofik Hasanov ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, "Kardeş şehirlerle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Azerbaycan ile kardeşlik bağlarımız sürecek"

Yapılan bu istişarelerle iki ülke arasındaki kardeşlik bağının daha da gelişerek geleceğe taşınacağına vurgu yapan Yılmaz, kardeş kent ilişkilerini kültürel ve sosyal açıdan da önemsediklerini söyledi. Toroslar Belediyesinin Kırgızistan'ın Özgen ve Azerbaycan'ın Yevlak şehirleri ile kardeş şehir olduğunu da hatırlatan Yılmaz, "Bu kardeşlik bağlarını daha da artırmaktan mutluluk duyarız. Karşılıklı iş birliği yapabileceğimiz ve bu kardeşliğin sadece ziyaretlerden ibaret olmayarak birbirimizi destekleyebileceğimiz Azerbaycan'da bulunan bir belediye ile daha kardeş şehir olmak isteriz. Bu organizasyon için Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyor, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hasanov da Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında yapılacak çalışmalar için her zaman hazır olduklarını söyledi. - MERSİN

Başkan Yılmaz: 'Kardeş şehirlerle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz'
Başkan Yılmaz: 'Kardeş şehirlerle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz'
Başkan Yılmaz: 'Kardeş şehirlerle iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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