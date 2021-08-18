Başkan Yılmaz kahramanları ağırladı
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Başkan Yılmaz kahramanları ağırladı

Başkan Yılmaz kahramanları ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve neredeyse Akdeniz Bölgesi'nin tamamını etkisi altına alan orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele verdi.

Afet bölgesinde hazır bulunan 7 araç ve 15 kişilik ekip, bölge halkının güvenliği sağlamak için büyük bir özveriyle çalıştı. Aldıkları tedbirlerle halkın takdirini kazanan personel, Bursa'ya döndükten sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la bir araya geldi.

"DEVLETİMİZ BÜYÜK, MİLLETİMİZ GÜÇLÜDÜR"

Olası bir doğal afette ekibinin 7/24 hazır olduğunu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Büyük afetlerle mücadele noktasında en büyük silahımız birlik ve beraberliktir. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak yangınları söndürmek, halkın tahliyesini sağlamak ve mahsur kalan hayvanları kurtarmak için Arama Kurtarma Ekibimizi Muğla'nın Milas ilçesine göndermiştik. Ekibimiz, Hayıtlı Köyü'ndeki yangının söndürülmesinde ve Fesleğen Köyü'ndeki vatandaşlarımızın tahliye çalışmalarında görev aldı. Yangının Yeniköy Termik Santrali'ne sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Devletimiz büyük, milletimiz güçlüdür. El birliği ile bu zorluğun üstesinden geldik. Yanan bölgelerin yeniden yeşillendirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"7/24 YANGINLARLA MÜCADELE ETTİK"

Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarına karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Lideri Ceyhun Eskioğlu, "Tahliye işlemlerinde yük ve hayvanları taşıdık. Fesleğen Köyü'nde tüm ekiplerle beraber omuz omuza mücadele verdik. Buna şahit olan bölge halkı bizleri çok destekledi. 11 gün boyunca araçlarımız 7/24 durmadan çalıştı. Bölge halkının çok duasını aldık, özellikle Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a çok selam yolladılar" şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Yılmaz, orman yangınlarında özveriyle çalışan personele tek tek teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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