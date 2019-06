Başkan Yılmaz: "Kadına değil, şiddete el kaldırılan bir anlayışı hakim kılmalıyız"

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, dün Mersin'de işe giderken sokak ortasında öldürülen Filiz Kaplan cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, her türlü şiddetin karşısında olduklarını ve kadına değil, şiddete el kaldırılan bir anlayışın hakim kılınması gerektiğini söyledi.

Toroslar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan'ın kardeşi Filiz Kaplan'ın, 1 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülmesinden derin bir üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, başta Kaplan ailesi olmak üzere tüm Mersinlilere sabır ve başsağlığı diledi. Şiddetin her türlüsünün karşısında durulması gerektiğini savunan Yılmaz, "İlçemizde yaşanan bu cinayet, bir kez daha koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemini ortaya koymuştur. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması, koruma taleplerine hızlı yanıt verilmesinin de gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Ne yazık ki, bugün ilçemize bağlı Turgut Türkalp Mahallemizde kanlı pusuya kurban giden Filiz Kaplan'ın daha önce aldığı tehditler nedeniyle defalarca kez koruma talep ettiği ancak bu talebin karşılanmadığı iddiası da acımızı bir kat daha artırmıştır. Kadın cinayetlerine her geçen gün bir yenisinin daha eklenmemesi için, şiddetle topyekün mücadele edilmesi gerekmektedir. Cenneti kadının ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak, kadınlara yönelik her türlü şiddeti reddetmeli, kadına değil, şiddete el kaldırılan bir anlayışı hakim kılmalız. Filiz Kaplan'ın 2 evladına ve belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ağabeyi Ali Kaplan'a ve tüm aileye sabır ve başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın failinin en ağır cezayla yargılanmasını ve kadın cinayetlerinin son bulmasını ümit ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA