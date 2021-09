Başkan Yılmaz: İtfaiyemiz bizim gururumuz

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Son bir yılda meydana gelen yangın, sel, deprem gibi afetlerde en ön saflarda kahramanca mücadele eden Balıkesir İtfaiyesi'nin kendileri ve şehir için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Size nerede ihtiyaç duyulsa her zaman orada oldunuz, bu bizim gurur verici ve çok anlamlı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. Balıkesir İtfaiyesi'ni her anlamda güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, Bigadiç ve İvrindi'ye depreme dayanıklı yeni itfaiye binası kazandırdıklarını ifade ederek, "İyi ki varsınız. Balıkesir adına yapmış olduğunuz fedakarlık nedeniyle teşekkür ediyorum. İtfaiye Haftanızı tebrik ediyor hepinize kazasız, belasız günler diliyorum" dedi.

