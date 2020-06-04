Başkan Yılmaz: "İtalya ve İspanya turistleri rotayı Türkiye'ye çevirdi"
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Başkan Yılmaz: "İtalya ve İspanya turistleri rotayı Türkiye'ye çevirdi"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Covid-19 pandemisi normalleşme sürecinde; ilçe belediyeleri ve şehir ile ortak tavır sergilediklerini söyledi.

Başkan Yılmaz:
04.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:03

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Covid-19 pandemisi normalleşme sürecinde; ilçe belediyeleri ve şehir ile ortak tavır sergilediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, 25 ile 50 milyon arası turist ağırlayan İtalya ve İspanya'ya giden turistlerin de rotayı Türkiye'ye çevirdiğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi. Başkan Yılmaz, toplantıda devletin verdiği talimatları tam olarak yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İkinci bir Covid-19 dalgası ile karşılaşmamak için önümüzdeki 3 haftalık sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Yılmaz, her zaman olduğu gibi uyumlu çalışarak ortak kararlar alınması gerektiğini söyledi.

Üretici desteklemeleri devam edecek

İlçeler arasında farklı uygulanan; bank koyma, pazar yerleri ve plaj konumlandırmaları, duraklar gibi konularda ortak kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Devletimizden gelen genelgelere sadık kalacağız ve hassasiyet ile uygulayacağız. Kararlarımızı alırken de ticaretin devam etmesi için üreticilerimizin de desteklemelerinin devam etmesi gerekiyor. Bazı ilçelerimiz parklardaki bankları koymaya başladı, bazıları da koymuyor. Bu konuda ortak karar almamız gerekiyor. Toplanan banklar artık yavaş yavaş yerlerine konulmalı. Konulan bankları da zabıtalarımız sürekli kontrol altında tutmalı. Zabıtalarımız, personellerimiz ve şehrimiz ortak tavır sergilemelidir. Pandemi nedeniyle tüm dünya kaos yaşarken; Türkiye olarak devletimizin, yerel yönetimlerimizin ortak hareket etmesinden dolayı krizin kaosa dönüşmesinin önüne geçtik. Bizler de Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz ve sosyal vefa gruplarımızın aldığı tedbirler sayesinde Balıkesir'de krizin kaosa dönüşmesinin önüne geçtik." dedi.

Turistler rotayı Balıkesir'e çevirdi

Başkan Yılmaz, tatil sezonun açılması ile birlikte Balıkesir'in daha çok tercih edileceğini söyledi. Seyahat yasağının kalkması ile birlikte Balıkesir'e insanların gelmeye başladığını belirten Başkan Yılmaz, "Bir çok ülke, yaklaşık 50 milyon turist ağırlayan İtalya ve İspanya'ya Covid-19 pandemisi nedeniyle seyahat yasağı koydu. Bundan dolayı dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi, şuan için Türkiye'de sorun yok. Alacağımız iyi tedbirlerle turistleri ve yerel halkımızı koruyarak ağırlayabiliriz." dedi.

BBB'den 20 ilçeye maddi manevi destek

Pandemi süreci boyunca hiçbir şekilde ilçe belediyeleri; maske dezenfektan gibi temel malzemeler konusunda mağdur edilmediği için 20 ilçe belediye başkanı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a ve ekibine teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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