Başkan Yılmaz: "İş Adamları Kazandıkça Ülke Kazanacak, Şehrimiz Kazanacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Borsan Grup ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı ve toplantıda Samsunlu sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz konuşmasına, dünyanın 4 kıtasında 64 ayrı ülkeye ihracat yapan ve toplantının da ev sahipliğini üslenen Borsan Grup'u tebrik ederek başladı. Yılmaz, "Bu öyle kolay bir iş değil. Kurtlar sofrasında mücadele etmek, bu sertifikaları almak, bu sertifikalarla birlikte bu rekabet ortamı içerisinde dünya pazarlarında at koşturmak kolay değil. Ben Adnan Ölmez Bey ve onun ailesini, onun ortaklarını tebrik ediyorum. Onlar kazandıkça ülke kazanacak, şehrimiz kazanacak. Burada öyle bir heyet var ki buradaki insanların hepsinin kazanması ile şehir kazanacak, şehir kazandıkça da ülke kazanacak. Sanayicinin kazanması, sanayicinin giderek işini büyütmesi ülkenin kazanması hatta insanlığın kazanmasıdır diye düşünüyorum. Refahın artması demek insanlığın kazanması demektir. Refah artarsa kim zarar görür ki. İnsanlar hayatta mutlu olursa, günlük ihtiyaçlarını daha kolay elde eder ve daha rahat kazanırlarsa herhalde orada yapılması gereken en insani iş bu yapılmış olur diye düşünüyorum ve bütün çabanın da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, geçen gün Bölge Kalkınma Toplantısı için Samsun'da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın programını akşama kadar takip ettiğini hatırlatarak, "Orada dikkat ettim de bütün iller kalkınmak istiyor. Kalkınma başlığı altında bütün iller rol almak istiyor. Herkes şehrinin iktisadi yatırımlarının olmasını istiyor. Bunların bazıları isteseler de kalkınma trendinin daha çok başında olan şehirler var, çok zamana ihtiyacı olanlar var, bazıları sarkacın çok kritik aşamasına gelmişler var, o sarkacın kritik noktasına gelmiş olanlar var, hemen hemen o noktaya hiç gelme şansı olmayan şehirler var, kritik noktaya gelip geri dönenler var, o kritik noktaya gelip de küçük bir dokunuşa ihtiyacı olanlar var. Şehirleri bu şekilde kategorize edebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'nin 81 ili var. Biz o gün 16 tanesi ile bir aradaydık. Samsun da o kritik eşikte olan, küçük bir dokunuşa ihtiyacı olan iller kategorisinde. Ama burada Samsun'un bir avantajı var. O küçük dokunuşa ihtiyacı olan illeri dolaşıyorum TKB Başkanı olarak görevlerim var. Oralara gittiğim zaman bizim gibi o kritik eşikte olanlara bakıyorum. Biz çok mesafe kat ettik. Biz kentsel altyapıyı bitirdik. Sizlerle birlikte bu son 10-15 senede şehri aldık inşa ettik, ihya ettik. Bir baştan bir başa ulaşım, çevreye sağlıktan eğitime kadar nerede ne iş varsa ne ihtiyaç varsa büyük oranda sorunları çözdük. Yerel yönetim olarak bize bir süre bu yeter. Var olan paramızı biz şimdi ne yapalım da sanayimizin gelişmesine üretimin artmasına ve ihracatımızın artmasına harcamalıyız deme noktasına bütün samimiyetimle söylüyorum geldik. Ben artık o konularla ilgili projeleri oturalım, konuşalım istiyorum. Kolay değil tabii işin bu boyutu. İhracatı artırmak öyle hamasi nutuklarla olsaydı her ülkenin bu konuda yetişmiş uzmanı var, onlar da her ülkeyi pazar olarak görüyor ve bu pazardan pay almak için mücadele ediyor. Ama zoru başarmak zorundayız" diye konuştu.

Ölmez: "Samsun'daki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu bir birliktelik"

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ise konuşmasında şunları söyledi: "Samsun'daki sanayicilerin ihtiyaç duyduğu bir birliktelik. Bunu yıllardır söylüyorum. Ben de sizin gibi Türkiye'nin hemen hemen her tarafını geziyorum. Aynı işi yapan sanayicilerin birbiriyle bu kadar az diyalogu olduğu istisna bir şehiriz. Halbuki birbirimizin ortak aklına, tecrübelerine çok ihtiyacımız var. Gerçekten bizim büyük bir eksiğimizdi. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımızın böyle bir şeye öncülük yapmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bu Büyükşehir Belediye başkanlığının çok daha ötesinde bir vizyonla yapılan çalışma. İnşallah bu birliktelik daha başka platformlarda, geniş bir şekilde devam eder. Çünkü tecrübe paylaşımının, hatta her şeyin paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum. Hayatta ihtiyaç duyulan bütün tecrübelerin bedel ödeyerek öğrenilmeye kalkıldığı zaman, insanın 820 yıllık bir ömre ihtiyacı var. Halbuki en şanslımızın ömrünün 90 yıl olduğunu düşünürsek, demek ki 10 tecrübenin 9'unu bedel ödemeden öğrenebiliyorsak, tecrübe sahibi olabiliyoruz. Onun için bu tür birliktelikler çok değerli ve önemli. Umarım Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu vizyonu sayesinde daha farklı platformlara taşımayı becerebiliriz. Başkanımızın son günlerdeki bu çalışmalarını gerçekten takdir ediyorum. Bugün sizleri burada misafir etmekten memnuniyet duydum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim."

Toplantıya ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile sanayici ve iş adamları katıldı. - SAMSUN