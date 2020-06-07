Başkan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Başkan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri sürüyor Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal hayatın başladığı yeni dönemde Setbaşı ve Yeşil esnafını ziyaret ederek dertlerini dinledi.

07.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:43

Başkan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal hayatın başladığı yeni dönemde Setbaşı ve Yeşil esnafını ziyaret ederek dertlerini dinledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yerinin normalleşme süreciyle yeniden açılmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnaf ziyareti gerçekleştirerek sorun ve talepleri dinledi. Kurtoğlu Mahallesi,Setbaşı ve Yeşil Caddesi'nde gerçekleştirilen ziyarete, Başkan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay'da katıldı. Yeni normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,hijyen, sosyal mesafe vemaske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Yıldırım'ın köklü bölgelerinden olan ve mevcut iş yerleri ile ilçe ekonomisinin önemli noktalarından Setbaşı ve Yeşil Caddesi'nde bölge sakinleri ve esnafı ile bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Yıldırım'ı daha da yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun mesaimiz içerisinde her fırsatta esnafımızla bir araya gelip onların sorun ve önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket ediyoruz. Bu doğrultuda da Kurtoğlu mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek, Setbaşı ve Yeşil Caddesi üzerindeki esnafımızla bir araya geldik, esnafımızın taleplerini dinledik. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz" diye konuştu.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren halkın ve esnafın sorunlarına eğilen bir anlayışla hizmetlerini sürdürdüğünü belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise "Biz seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşlarımızın arasındayız. Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnaflarımız başımızın tacıdır. AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı...
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fatma Girik Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın İzmir Aleyna Çakır
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz'ın esnaf ziyaretleri sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 17:44:41. #1.15#
title