Başkan Yılmaz: İmar Değişikliği Yönetmeliği Estetik Sorunları Çözecek

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere değinerek, "Bu yönetmelik ile şehirlerimizdeki estetik sorunlar çözülecek" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, belediye başkanlık binasındaki makam odasında 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eski düzenlemenin sorun yaratıcı nitelik taşıdığını söyleyen Başkan Yılmaz, şöyle dedi:



"Bugüne kadar yapılan kanun ve yönetmelik düzenlemeleri belirli kurum ve kuruluşların, uygulamanın içinde olmayan kişiler tarafından hazırlandığından, uygulamada sorun çözücü olmak yerine sorun yaratıcı nitelik taşımaktaydı. Bu nedenle, Planlı Alanlar Tip yönetmeliğinde 01 Haziran 2013 yılında yapılan değişiklikler yürürlüğe girememiş ve yürürlüğe girmesi 30 Haziran 2017 tarihine kadar belirli periyotlarda ertelenmiştir. Oysa yeni yönetmelik değişikliği sivil toplum örgütleri dahil, yerel yönetimlerin, uygulamanın içinde olan belediyelerin görüşleri yanında Tarihi Kentler Birliği olarak bizlerin de fikri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır."



SORUNLAR ÇÖZÜLECEK



Değişen yöneltmelin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, şehirlerde otopark sorunlarının çözüleceğini söyledi. Yılmaz, inşaat alanından sayılmayan ortak kullanım alanlarının daha sonradan ticari mekanlara çevrilmesiyle proje dışı kullanımlar yeni düzenlemelerin önüne geçildiğini vurgularken, "Ayrıca belediyelerin kendi bölgelerinin özelliklerini dikkate alarak yönetmelik hazırlama yetkisine sahip olması, kentlerimize kimlik kazandıracak, kentlerimizi tek düzeylikten kurtaracaktır. Tarihi Kentler Birliği olarak tarihi mirasımızın korunması ve fonksiyonlar yüklenerek gelecek kuşaklara aktarılması konusunda son 15 yıl içinde memnuniyet verici sonuçlar alınmıştır. Ancak mevcut yapı stokunun estetik sorunları vardır. Bu yönetmelik ile şehirlerimizdeki estetik sorunlar çözülecek. Kimliksiz binalar kimlikli hale gelecek" diye konuştu.



GÜLSAN SANAYİ SİTESİ 2019 SONUNA KADAR YIKILACAK



Başkan Yılmaz ayrıca Samsun'da bulunan ve tartışmalara neden olan Gülsan Sanayi Sitesi'nin yıkılacağını ancak bu işlem yapılırken hem kimseyi mağdur etmeyeceklerini hem de hukukun dışına çıkmayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"En büyük temennim; karşılıklı olarak ortak akılda buluşup birbirimize mağdur etmeden anlaşmak. İstimlak edeceğiz. Devletin uygun gördüğü miktarda ödemeleri yapacağız. Ama herkes şunu bilsin imarlı yerle imarsız yer arasında istimlak bedeli olarak büyük fark olur bu da normal. Gülsan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafın yüzde 30 civarındaki mal sahibi yüzde 70 civarı ise kiracı. Bu nedenle yıkım işlemi yaparken 'ben yıkıyorum başınızın çaresine bakın' dememiz mümkün değil. 2019 yılı sonuna kadar bu işi bitirmeye kararlıyız."



- Samsun