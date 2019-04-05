Başkan Yılmaz ile Meclis Üyeleri Mazbatasını Aldı

Kilis'in Musabeyli ilçe Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ile belediye meclisi üyeleri mazbatalarını aldılar.

Musabeyli Belediye başkanlığında 4'üncü kez seçilen en yakın rakibine 11 oy fark eden Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz mazbatasını aldı. Mazbata töreninde AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile AK Partililer de hazır bulundu. Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Musabeylililerin desteğiyle 4. dönem yine Musabeyli'de Belediye Başkanı olarak seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Ak Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş, tüm dava ve gönül dostlarım, Musabeyli halkı, belediye meclis üyelerimiz ile birlikte mazbata törenine katılarak mazbatamızı aldık. Bizlere bu gururu yaşattığı için Rabbime hamd ediyor, tüm Musabeyli halkına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seçim sürecinde şahsıma destek ve gönül veren herkesten Allah razı olsun, unutmayın ki, Musabeyli benim sevdam ve her zaman öyle kalacak. İlçemize ilk günkü heyecanla ve azimle hizmet edeceğimden hiç şüpheniz olmasın. Her şey değişen ve gelişen Musabeyli içindir" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA