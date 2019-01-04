Başkan Yılmaz İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretlerine Bigadiç ve Sındırgı'da devam etti.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretlerine Bigadiç ve Sındırgı'da devam etti. Başkan Yılmaz, "Ben Balıkesir'e güveniyorum, Balıkesir'in de bana güvenmesini istiyorum. Balıkesir'i dünya markası yapacak, eğitim ve yaşam kalitesini arttıracak, gelir düzeyini yükseltecek projelerimiz var. Bizim hedefimiz Balıkesir'e hizmet" dedi.

"Ben Balıkesir'e güveniyorum, Balıkesir'in de bana güvenmesini istiyorum" diyen Yücel Yılmaz, Balıkesir'in 20 ilçesinin de kendisini ifade edecek değerlerinin olduğunu belirterek, "Bu değerleri dünya markası haline getirmenin yanı sıra eğitim ve yaşam kalitesini arttırma, gelir düzeyini yükseltme, hizmete hızlı erişim noktasında projelerimiz var" dedi.

"Şehrin ihtiyaçlarını biliyoruz"

Cumhur İttifakı ile Balıkesir'i 2023'e hazırlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Biz şehrin nelere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildiği günden bu yana seçim beyannamesi ve ilçelerde yapılacak projelerle ilgili çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Profesyonel 40 arkadaşım ve ben sahada sizleri dinliyor, vatandaşımızın önceliklerini belirlemek için çaba harcıyoruz. Diğer ekibimiz ise Balıkesir'in sosyal ve kültürel hayatını canlandıracak, şehir hayatını etkileyebilecek çalışmaların altyapısını hazırlarken bir diğer ekibimiz ise teşkilat ve sandık bazlı çalışmalarımızın altyapısını hazırlıyor" açıklamasında bulundu.

"Projelerimizin merkezinde insan var"

Ortak akıl ve irade ile çalışmalara yön vereceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Katılımcı belediyecilik ilkesi gereği Balıkesir'imizin güzel insanlarının talep ve önerilerini daima göz önüne alacağız. Seçime iyi hazırlanıyoruz. Bizim 20 ilçemizin de kendisini ayrı ayrı ifade edebilecekleri özellikleri var. Bunları birer dünya markası haline getirmenin yanı sıra eğitim ve yaşam kalitesini arttırma, gelir düzeyini yükseltme, hizmete hızlı erişim noktasında projelerimiz var. Hizmet anlayışımızın merkezinde yalnızca insan yer alacak. Çalışmalarımızı Balıkesir'i gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir olarak bırakma anlayışı ile çalışacağız. Ben Balıkesir'e güveniyorum, Balıkesirli hemşehrilerimin de bana güvenmesini istiyorum" dedi.

"AK Parti Balıkesir'de seçime hazır"

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Yücel Yılmaz'ın Karesi Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı başarılı çalışmalarla göz doldurduğunu, bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Balıkesir halkının teveccühleri ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildiği ifade ederek AK Parti'nin tüm teşkilatlarıyla birlikte seçime hazır olduğunu kaydetti.

"Balıkesir'i daha güzel günler bekliyor"

AK Parti teşkilatları olarak tek vücut olarak çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey,"31 Mart'ta yeni başarılarla yepyeni bir dönemin kapılarını birlikte aralayacağız" derken Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir ise "Hep birlikte 31 Mart'ta çok güzel bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız genç, vizyoner. Balıkesir'i çok güzel günler bekliyor" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ın ilçe ziyaretlerine AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, AK Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir' de hazır bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA