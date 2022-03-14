Başkan Yılmaz, ikinci kez en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MERSİN (İHA) – Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ORC Araştırma Şirketi tarafından son 3 yılın 'En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları' anketinde ikinci sırada yer alarak, en başarılı ilçe belediye başkanları arasına adını yazdırdı. Yılmaz, Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette de 3'üncü olmuştu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ORC Araştırma Şirketi tarafından son 3 yılın 'En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları' anketi sonuçlandı. Araştırma şirketinin hazırladığı son 3 yılın en başarılı 10 ilçe belediye başkanı arasında yüzde 62,4 oranla ikinci sırada yerini alan Başkan Yılmaz, "Bu gurur hepimizin. Teşekkürler Toroslar, teşekkürler Mersin" dedi.

Araştırma; 10 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il merkezinde, 51 bin 675 katılımcı ile yüz yüze ve CATI anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara, "Son 3 yılı değerlendirdiğinizde belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi ve alınan cevaplara göre en yüksek başarı oranına ulaşan 5 büyükşehir, 5 il ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı tespit edildi. Başkan Yılmaz, ankette halkın teveccühü ile Türkiye'nin en başarılı ikinci ilçe belediye başkanı seçildi.

Mersin'den sıralamaya giren tek isim Başkan Yılmaz

Mersin'den sıralamaya giren tek isim olan Başkan Yılmaz, "Toroslarımıza hizmet etme aşkıyla çıktığımız yolda hiç durmadan, yorulmadan çalışmamız ve kentimizi hak ettiği noktaya taşıma gayretimiz, halkımızın takdirleriyle bizleri son 3 yılın 'En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları' arasına bir kez daha taşıdı. Bunun gururunu yaşıyor; Mersinimize, Toroslarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, Toroslar'ı yeni projelerle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz, büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Avrasya Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 23 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen "En Başarılı 20 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" anketinde de yüzde 62,3 oranla en başarılı 3'üncü belediye başkanı seçilmişti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel