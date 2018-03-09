Başkan Yılmaz: "Herkesi Mutlu Etmenin Yollarını Arayacağız"

Kadın çalışanlarla başkanlık makamında bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Başı ağrıyan da bize gelir, borcu olup ödeyemeyen de. Herkesi mutlu etmenin yollarını arayacağız. Tüm bunları yaparken dediğim gibi güler yüzlü olacağız" dedi.

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle belediye bünyesinde çalışan kadın personelle bir araya geldi. Kadın çalışanları başkanlık makamında ağırlayan Yılmaz, tek tek tüm kadın personelle tokalaşarak karanfil verdi. Güçlü bir ekiple çalıştığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Çalışma azimleri, iş becerileri ve varlıklarıyla daima gurur duyduğum güçlü bir kadın ekibiyle çalışıyorum. Kadınlarla yaptığımız projelerde hep başarıyı yakaladık. Hep güzelliği yakaladık. Sizler bizlere güvendiniz. Birçok güzelliklerin altına birlikte imza attık" diye konuştu.

Vatandaşa hizmet konusunda kadınların hassasiyetine daha çok güvendiğini de belirten Yılmaz, "Kadınlarımız erkeklere göre daha titizdir daha dikkatlidir. İşlerine nezaket ve zarafetleriyle birlikte titizliklerini yansıtırlar. Kadınların hata yapma riski erkeklere göre daha azdır. Bu bakımdan sizlere güvenimiz ve desteğimiz tam. Özellikle sizlerden hassas olmanızı istediğim bir diğer konu da vatandaşlarla olan diyaloğunuz. İşinizi iyi yapmakla birlikte halkla ilişkilerinizi iyi bir boyuta taşıyın. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesiyiz. Başı ağrıyan da bize gelir, borcu olup ödeyemeyen de. Herkesi mutlu etmenin yollarını arayacağız. Belki belediye olarak yapabileceğimiz bir şey yoktur. O zaman ilgili yerlere yönlendireceğiz. Vatandaşımızın sorununu çözüme kavuşturmak için çabalayacağız. Tüm bunları yaparken dediğim gibi güler yüzlü olacağız. İyi diyalogla vatandaşın işini çözüme kavuşturmak için tüm gücünüzü kullanın" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşa iyi ki oy vermişim dedirtin"

Herkesin işine sahip çıkmasını ve vatandaşlara en seri ve en kaliteli hizmetin sunulmasını isteyerek sözlerini sürdüren Yılmaz, "1999'dan bu yana ayrım yapmadan, ayrıştırmadan, hakkaniyeti uygulayarak, çalışarak Cenab-ı Allah bize şehrimize hizmet etmeyi nasip etti. Bu hizmetlerde hepinizin emeği, alın teri vardır. Bu hizmetler en alt kademeden en üst kademeye kadar, büyük emekle meydana geliyor, alın teri dökerek bu hizmetler ortaya çıkıyor bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizim kavgamız hizmet kavgasıdır. Hizmet yaparken de her zaman vatandaş memnuniyetini ön planda tutun. İşinizi sahiplendiğiniz müddetçe, vatandaşlarımıza güler yüz gösterdiğiniz müddetçe Allah'ın izniyle bizim daha yapacak çok işimiz var diye düşünüyorum. Bizim işimiz proje üretmek, vatandaşlarımıza kaliteli hizmet etmek ve oy veren vatandaşlarımıza iyi ki oy vermişim vermeyene de niye vermemişim ki dedirtmektir. Cenab-ı Allah hepimize sağlıklı ve sıhhatli, mutlu ve huzurlu nice güzel günler göstersin, ağzımızın tadını bozdurmasın, şehrimizdeki huzuru bozdurmasın. Sizlerle bir araya gelmekten bugün çok mutluluk duydum. Bir kez daha hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN