Başkan Yılmaz gençlerle bir araya geldi

05.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:42

Projelerini planlarken eğitimi her zaman ilk sıraya koyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu kez Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



Günlük programı içerisinde okulları da ihmal etmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her fırsatta öğrencilerle bir araya gelmeye özen gösteriyor. Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Yılmaz, eğitimin geleceğe dair titizlikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu vurgulayarak "Eğitimde kaliteyi artıracak her türlü çalışmaya destek olmaya hazırız. Balıkesir'in eğitimdeki başarı çıtasını yükseltmek için gerekli gayreti bizler göstereceğiz, siz gençler de kendinizi geliştirmek adına çaba gösterin, gayret edin. Unutmayın ki başarı yoğunlukta gelir, her anınızı iyi değerlendirin. Bu yaşlar çok değerli kıymetini bilin." dedi.



"En büyük dinamik sizlersiniz"



Her gün bir okulu ziyaret etmeye ve gençlerle bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili sorularını cevapladı, beklenti ve isteklerini dinledi. 30 büyükşehir belediye başkanı içerisinde en genç belediye başkanı olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Aslında bu şehrin yerel yöneticileri sizlersiniz, en büyük dinamiği sizlersiniz." dedi.



"Desteğe her zaman hazırız"



Şehri yönetmenin önemli bir sorumluluk olduğunu, bu sorumluluğun üstesinden en iyi şekilde gelmek için liyakat sahibi ve öngörülü insan kaynağı gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, eğitimde kalitenin artırılması noktasında Büyükşehir olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA