Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü

18.03.2021 18:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:39
Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde takımın isim sponsoru olan Fraport TAV yöneticilerini ağırladı.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde takımın isim sponsoru olan Fraport TAV yöneticilerini ağırladı. Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ile birlikte tesisleri gezen ve takımın antrenmanını da izleyen Genel Müdürler Bilgehan Yılmaz ve Deniz Varol, ardından Başkan Mustafa Yılmaz ile bir süre makamında görüştü. Ziyarette, yeni dönem isim sponsorluğu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve en kısa sürede sözleşmenin devamı için iyi niyet görüşleri belirtildi. Ziyarete futbolcular Nuri Şahin ve Lukas Podolski de eşlik etti. - ANTALYA

Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 18:42:54. #1.15#
title